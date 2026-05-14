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Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador

Establecen estrategias para fortalecer la confianza y mejorar la estabilidad social

Por Carmen Hernández

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador

RIOVERDE.- Alcaldes de la Zona Media acudieron a la reunión regional de seguridad pública que se realizó en la Capital del Estado. 

El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román, así como los ediles Baltazar Tello, de Rayón, de Cárdenas, Miguel Hernández, Ruth Liliana González Montelongo de Cerritos, desde temprana hora se trasladaron a la Capital del Estado.  El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la reunión con la finalidad de fortalecer las estrategias de seguridad pública en los 59 municipios del estado. 

Se habló sobre la importancia de mejorar las condiciones de los agentes, trabajar de manera coordinada para que siga siendo el estado más seguro y tranquilo de la república.  

El alcalde Arnulfo Urbiola Román señaló sobre la importancia de seguir impulsando acciones para mejorar la seguridad, en coordinación entre varias dependencias.

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