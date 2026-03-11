Riña familiar deja a un hombre grave

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña familiar termina con un hombre con una lesión en la cabeza en el Barrio del Refugio.

Los sucesos se presentaron en la calle Jiménez, cuando en un convivio comenzaron a recordar viejas rencillas, sin embargo, un hombre resultó con lesiones severas en el cráneo, las que fueron provocadas por una arma blanca.

Paramédicos arribaron al lugar y le brindaron la atención, pero al percatarse de las lesiones de gravedad, optaron por trasladarlo para recibir atención médica al nosocomio, donde los doctores hacen lo humanamente posible por salvarle la vida.