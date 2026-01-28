logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rinde protesta Consejo de Patrimonio Cultural

Por Carmen Hernández

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Rinde protesta Consejo de Patrimonio Cultural

RIOVERDE.- Se tomó protesta al Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural, lo que se busca es la conservación del patrimonio histórico  y cultural. 

El evento se desarrolló en Palacio Municipal y estuvieron presentes la alcaldesa Liliana Castillo, el secretario de Cultura Mario García Valdez, la diputada local Leticia Vázquez Hernández y ciudadanos. Sin embargo, se le tomó protesta al comité; en el evento se acordó identificar las casas con valor histórico y solicitar al INAH la declaratoria, así como dar continuidad a las rutas de color y banquetas; también se puso a consideración un proyecto en la plaza que contará con un teatro al aire libre. 

También se les exhortará a la población a barrer el frente de casas y negocios, así como terminar el edificio de la Antigua Estación del Ferrocarril.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niña de tres años resulta herida tras ataque de perros callejeros
Niña de tres años resulta herida tras ataque de perros callejeros

Niña de tres años resulta herida tras ataque de perros callejeros

SLP

Redacción

La menor fue mordida en un brazo y espalda

Choca camión urbano contra un automóvil
Choca camión urbano contra un automóvil

Choca camión urbano contra un automóvil

SLP

Redacción

Preparan festividad de Virgen de San Juan
Preparan festividad de Virgen de San Juan

Preparan festividad de Virgen de San Juan

SLP

Carmen Hernández

Habrá entradas de cera, danzantes y eventos en el Teatro del Pueblo

Desvinculan quema de camioneta con detención de extorsionadores
Desvinculan quema de camioneta con detención de extorsionadores

Desvinculan quema de camioneta con detención de extorsionadores

SLP

Redacción