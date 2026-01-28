Rinde protesta Consejo de Patrimonio Cultural

RIOVERDE.- Se tomó protesta al Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural, lo que se busca es la conservación del patrimonio histórico y cultural.

El evento se desarrolló en Palacio Municipal y estuvieron presentes la alcaldesa Liliana Castillo, el secretario de Cultura Mario García Valdez, la diputada local Leticia Vázquez Hernández y ciudadanos. Sin embargo, se le tomó protesta al comité; en el evento se acordó identificar las casas con valor histórico y solicitar al INAH la declaratoria, así como dar continuidad a las rutas de color y banquetas; también se puso a consideración un proyecto en la plaza que contará con un teatro al aire libre.

También se les exhortará a la población a barrer el frente de casas y negocios, así como terminar el edificio de la Antigua Estación del Ferrocarril.