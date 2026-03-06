logo pulso
Salen tres y llegan tres al Ayuntamiento

Primero presumen de reducción de personal, pero rápido sustituyen a los que se fueron

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento quedótablas con sus bajas, puesto que sustituyó rápido a las tres que hubo a finales de febrero.

En la nómina del Gobierno municipal hubo tres dados de baja, uno por renuncia y otros dos por término de contrato, en áreas médicas, sin embargo, la carga económica por Servicios Personales quedó intacta, porque así también, fueron sustituidos los cargos, por ser de servicios, de acuerdo con la dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

La nómina tiene un total de 1 mil 342 personas, 500 de las cuales son sindicalizadas y asciende, mes por mes a un egreso de alrededor de 13 millones de pesos.

