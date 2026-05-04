Salones de escuela primaria, un horno

CIUDAD VALLES.- Padres de familia de la primaria Lorenzo Martínez Casillas piden a autoridades educativas que les ayuden con la instalación de aires acondicionados, porque a veces las clases tienen que ser al aire libre, al ser insoportable el calor en las aulas de la institución educativa.

La institución educativa, con 10 años de haberse creado, cuenta con una población de 90 alumnos en diferentes grados y, desde el trienio de Jorge Terán, aparte de la misma escuela, los padres de familia de entonces y los de hoy coinciden en que la falta de aires acondicionados limita la educación de sus hijos.

Por ese motivo, han tenido que ocupar la cancha y patio principal como lugar de aprendizaje, porque el calor sofocante de los salones no ayuda en nada.