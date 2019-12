Se disparan asaltos en calles aledañas al mercado "Colón"

RIOVERDE.- Se disparan los robos en las calles aledañas al Mercado "Cristóbal Colón", señaló el comerciante Eustorgio Martínez Reyna.

Dijo Martínez Reyna que, aunque son cosas insignificantes, a cualquiera le duele que le roben 50 ó 100 pesos o una prenda de vestir del negocio.

"Ayer fuimos objeto de un atraco en un negocio de celulares en la calle Doctor Islas, lamentablemente al ladrón se le persiguió y se escondió en su domicilio particular del Ejido Puente del Carmen, está identificado, mientras no haya demanda no se va a proceder y va continuar delinquiendo".

El hombre sustrajo un celular, "le quiero advertir a todos los comerciantes que cuando se presenten personas sospechosas a comprar con un billete de 500 pesos, si no tienen feria no le vendan, es lo que buscan ellos, aprovechar que el negocio se quede solo para robar".

Añadió que en el Mercado "Colón" se cuenta con vigilancia particular, "tenemos una reacción inmediata, más rápida que Seguridad Pública Municipal. Se necesita la mano dura, esta persona está previamente identificada, se sabe dónde vive, de qué sirve que lo detengan si no se va a proceder e hizo hincapié que a la semana se presenta un robo.