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Se homologó salario a policías que faltaban

Por Redacción

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Se homologó salario a policías que faltaban

CIUDAD VALLES.- Asegura el alcalde David Medina Salazar que ya fueron homologados los policías que faltaban de ser nivelados al mismo sueldo que los demás. 

Luego de que policías municipales se quejaron de que la homologación para ganar como mínimo 14 mil pesos mensuales solamente había llegado a personal de nuevo ingreso, el munícipe explicó que este procedimiento ya se cumplió con la treintena de elementos que estaban en la lista de ser homologados. 

Manifestó que los Ayuntamientos tenían hasta el cuarto mes del año para cumplir con eso y, aunque no estaba obligado a hacer retroactivo a enero este proceso, así lo hizo.

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