Se incendia el basurarero intermunicipal

Rioverde.- Por irresponsabilidad del Municipio de Ciudad Fernández se incendia el relleno sanitario intermunicipal, que desde la madrugada de ayer está prendido pero ya se realizan acciones por parte de los Bomberos para apagarlo.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román, giró instrucciones para intervenir para evitar que se propaguen las enormes llamaradas, ante la irresponsabilidad de las autoridades del municipio de Ciudad Fernández, al no atender que se cumplan las normas correspondientes al depositar desechos en terrenos aledaños al relleno sanitario.

El municipio de Rioverde intervino abriendo brechas para que no avance el fuego, sin embargo, no hay ningún tipo de personal de Ciudad Fernández que se haga cargo de por lo menos de cuidar que la situación no se salga de control.

Una grave anomalía al no hacer nada autoridades municipales fernandenses por evitar que se sigan tirando desechos en el exterior y predios aledaños a este centro de confinamiento.

Hay la queja porque el alcalde de Ciudad Fernández Rodolfo Loredo Hernández, no ha mostrado interés en hacer las cosas bien para evitar que el Relleno Sanitario Intermunicipal volviera a incendiarse, porque no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. La situación se generó porque arrojan la basura en terrenos cercanos al basurero municipal, lo que ya se les había solicitado lo evitaran, previendo una situación de este tipo.