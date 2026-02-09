Se incendia un carro en la carretera a Cedral

Cedral.- Un automóvil tipo Hundai fue consumido por el fuego en la carretera 62 de Cedral a Matehuala, afortunadamente no hubo personas lesionadas solo costosos daños materiales, al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal para controlar el incendio.

Los hechos se presentaron en la carretera 62, donde un automóvil Hundai 2014 de procedencia americana se empezó a quemar, los tripulantes al ver que el carro empezó a incendiarse se bajaron del vehículo, empezaron a pedir auxilio para controlar el fuego, pues rápidamente se empezó a propagar por todo el carro, había que controlar las llamas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, así como de la Policía Municipal, quienes iniciaron trabajos para controlar el fuego después de varios minutos arrojándole agua de un camión cisterna, lograron apagar el fuego y evitar que se propagara.