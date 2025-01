Se mantienen precios de frutas y verduras

RIOVERDE.-’Los precios de frutas y verduras, se mantienen no hubo incremento. Comerciantes dieron a conocer que la fruta para el ponche como manzana, guayaba, jamaica, tamarindo y caña no se incrementó su costo. Sin embargo el kilo de uva estuvo a la venta hasta 200 pesos el kilo, las amas de casa se lo llevaron porque están acostumbrados a pedir los 12 deseos. El limón osciló entre 25 y 30 pesos, según la calidad, enfatizarón. Señalaron que hasta el momento no hay incremento en los productos de batalla como lo es el jitomate, Chile y cebolla.