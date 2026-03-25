Se queda sin luz teatro del Centro Cultural

CIUDAD VALLES.- Cientos de niños de primaria que acudían al teatro del Centro Cultural de la Huasteca Potosina (CCHP) a un concurso de interpretación de himno nacional son obligados a estar afuera del recinto que se quedó sin energía eléctrica.

El director del CCHP, Juan Flores Almazán dijo que la falla eléctrica había sido reportada temprano y que los obreros de la Comisión Federal de Electricidad se encontraban trabajando en ello, sin embargo, los niños habían sido citados a las 7:30 de la mañana y, con todo y el calor, antes de las nueve de la mañana no habían pasado al recinto para competir.

Algunos padres de familia refirieron que emitirán una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), por la penosa situación que hicieron pasar a los niños, vestidos de gala y con el calor húmedo que suele haber en esta región del estado.

Después de las 8:45 comenzaron las actividades, sin aire acondicionado, sin embargo hasta el 10 para las 10 de la mañana comenzó a funcionar el clima artificial.

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Labores de la CFE en la zona sur para regular el servicio en una nueva concesionaria fue la que causó el problema de la falta de energía.