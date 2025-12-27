logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se quema camioneta, estaba estacionada

Por Carmen Hernández

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Se quema camioneta, estaba estacionada

Ciudad Fernández.- Se incendia vehículo que estaba estacionado en la calle Martínez, el fuego fue controlado por el Cuerpo de Bomberos, pero el vehículo sufrió severos daños. 

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que el incendio inició a las 5:16 de la mañana en el vehículo en la calle Martínez, desconociéndose las causas que lo originaron.

Los tragahumo acudieron a bordo de la unidad E4, donde una unidad Silverado color rojo con placas de Ohio, al llegar se abrió el cofre con apoyo de zozo, porque estaba haciendo un cortocircuito y salían las llamas del interior de la unidad motriz.

También se retiró el parabrisas y se ingresó a la cabina para abrir las puertas y lograr una mejor ventilación y espacio para continuar apagando las llamas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mencionó que hasta el momento los daños no han sido cuantificados, pero fueron severos. 

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y Cuerpo de Bomberos para brindar apoyo y sofocar el fuego.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas
Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

Seduvop reporta avance superior al 90% en camino a San Pedro de las Anonas

SLP

Redacción

La dependencia estatal asegura que la obra en Aquismón está en su etapa final.

Aumenta precio de tortilla un 8%
Aumenta precio de tortilla un 8%

Aumenta precio de tortilla un 8%

SLP

Redacción

Argumentan tortilleros que desde 2023 no había tenido alza

Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad
Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad

Llaman bomberos a quemar pirotecnia con responsabilidad

SLP

Jesús Vázquez

Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500
Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500

Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500

SLP

Redacción