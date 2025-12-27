Se quema camioneta, estaba estacionada

Ciudad Fernández.- Se incendia vehículo que estaba estacionado en la calle Martínez, el fuego fue controlado por el Cuerpo de Bomberos, pero el vehículo sufrió severos daños.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que el incendio inició a las 5:16 de la mañana en el vehículo en la calle Martínez, desconociéndose las causas que lo originaron.

Los tragahumo acudieron a bordo de la unidad E4, donde una unidad Silverado color rojo con placas de Ohio, al llegar se abrió el cofre con apoyo de zozo, porque estaba haciendo un cortocircuito y salían las llamas del interior de la unidad motriz.

También se retiró el parabrisas y se ingresó a la cabina para abrir las puertas y lograr una mejor ventilación y espacio para continuar apagando las llamas.

Mencionó que hasta el momento los daños no han sido cuantificados, pero fueron severos.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y Cuerpo de Bomberos para brindar apoyo y sofocar el fuego.