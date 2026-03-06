logo pulso
Se quema camioneta; presunto cortocircuito

Por Carmen Hernández

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Se quema camioneta; presunto cortocircuito

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se incendia camioneta en el Bulevar Carlos Jonguitud Barrios y Canal de la Media Luna, el conductor del vehículo de pronto noto que le salía fuego a la unidad y se bajó, solicitando apoyo. 

Automovilistas que transitaban por el Bulevar, se percataron de la camioneta que estaba envuelta en llamas, por lo que solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia.  

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal que se percataron que la unidad estaba sobrecalentando y había el riesgo de que se quemará totalmente.  De inmediato iniciaron los trabajos de enfriamiento para evitar que se propagara el fuego. 

El fuego fue controlado, por fortuna no hubo lesionados, pero se llevó un gran susto el conductor de la unidad.

