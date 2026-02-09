Se une TecNM a iniciativa ciento por ciento libre de plástico

Matehuala.- En un acto que refleja el compromiso colectivo con la sustentabilidad, el Tecnológico de Matehuala formalizó su participación en la cuarta etapa de la iniciativa nacional "TecNM: 100 por ciento libre de plástico de un solo uso", mediante la firma de una declaración de compromiso.

El documento, firmado por el director del plantel José Luis Lorenzo Bernal Robledo, y avalado por representantes de la comunidad estudiantil, personal docente, administrativo y directivo, fue enviado a la Comisión de Seguimiento del Tecnológico Nacional de México.

Con esta acción, la institución se postula oficialmente como candidata para obtener la recertificación que distingue a los planteles comprometidos con la eliminación total de los plásticos desechables.

Este compromiso conlleva acciones concretas estipuladas en la convocatoria, como actividades de difusión y concientización permanentes, la eliminación de compras de productos con contenido plástico de un solo uso, la verificación del cumplimiento en cafeterías, donde está prohibido el uso de estos materiales desde 2020, la integración de un expediente con evidencias (actas, fotos, videos, encuestas) que demuestren las acciones realizadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cuarta etapa de la iniciativa representa un "salto cualitativo", según los documentos del TecNM. Tras superar las primeras etapas de aprendizaje y concienciación, el objetivo ahora es institucionalizar las buenas prácticas y expandir su influencia.

El Instituto Tecnológico de Matehuala, al firmar este compromiso, se suma a este esfuerzo de transformación que busca no solo modificar hábitos dentro de las aulas, sino también generar un efecto multiplicador en la sociedad.