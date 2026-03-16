Simulacro de incendio en una guardería

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo un simulacro de rescate en la Guardería Altiplano Potosino, donde el objetivo fue establecer el tiempo que tardan los niños y maestros en ser evacuados ante una situación de emergencia, prepararlos en caso de que se presentara un hecho real.

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos de Matehuala fueron llamados para participar en un simulacro de la Guardería de Altiplano Potosino, donde pusieron a prueba el tiempo de respuesta, así como la actuación del personal de la institución, evaluar en cuánto tiempo logran salir de manera exitosa y sin problemas, ya que deben estar preparados en caso de una emergencia real.

Para iniciar el simulacro se escuchó la alarma de la institución, las maestras fueron sacando a los niños con mucho cuidado, haciendo filas caminando, todos los pequeño tomados de la mano, los bebés los cargaron las maestras en sus cuneros y salieron para instalarse en un punto de reunión, donde contaron a todos los pequeños, para que no les faltara ninguno y vieron que estuvieran bien.

Posteriormente llegaron los bomberos al lugar y entraron a la guardería como si hubiera un incendio real y empezaron a verificar la zona, algunas personas que pasaban por el lugar se alarmaban al ver a los niños y a los bomberos pensando que se trataba de un hecho real, al terminar el simulacro los bomberos felicitaron a la guardería por realizar este tipo de actividades.

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