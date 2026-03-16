Simulacro de incendio en una guardería
Bomberos establecieron tiempos para evacuar a los alumnos
Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo un simulacro de rescate en la Guardería Altiplano Potosino, donde el objetivo fue establecer el tiempo que tardan los niños y maestros en ser evacuados ante una situación de emergencia, prepararlos en caso de que se presentara un hecho real.
De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos de Matehuala fueron llamados para participar en un simulacro de la Guardería de Altiplano Potosino, donde pusieron a prueba el tiempo de respuesta, así como la actuación del personal de la institución, evaluar en cuánto tiempo logran salir de manera exitosa y sin problemas, ya que deben estar preparados en caso de una emergencia real.
Para iniciar el simulacro se escuchó la alarma de la institución, las maestras fueron sacando a los niños con mucho cuidado, haciendo filas caminando, todos los pequeño tomados de la mano, los bebés los cargaron las maestras en sus cuneros y salieron para instalarse en un punto de reunión, donde contaron a todos los pequeños, para que no les faltara ninguno y vieron que estuvieran bien.
Posteriormente llegaron los bomberos al lugar y entraron a la guardería como si hubiera un incendio real y empezaron a verificar la zona, algunas personas que pasaban por el lugar se alarmaban al ver a los niños y a los bomberos pensando que se trataba de un hecho real, al terminar el simulacro los bomberos felicitaron a la guardería por realizar este tipo de actividades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios
Jesús Vázquez
Buscan reducir ola de accidentes de estudiantes
Promueve CRI no discriminación de personas con Down
Jesús Vázquez
Organiza desfile para recorrer varias calles de la ciudad