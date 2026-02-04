logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sólo un día les dan a los tianguistas para vender en San Valentín

Ambulantes pretenden colocarse desde el martes 10 de febrero

Por Miguel Barragán

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Sólo un día les dan a los tianguistas para vender en San Valentín

CIUDAD VALLES. - La dirección de Comercio sopesa darle al tianguis un día para la venta especial de San Valentín.

El titular de esta dependencia, Mario Reyes Garza dijo que, respecto a los vendedores de materiales y artículos alusivos, en la plaza principal se abrirán espacios para alrededor de 40 comerciantes; sobre los artesanos: estarán en su lugar de costumbre (calle Morelos, entre Hidalgo y Juárez).

Cuando mencionó a los tianguistas, dijo que existe una propuesta de vendedores ambulantes para colocarse desde el martes 10 de febrero, sin embargo, Reyes Garza adelantó que, cuando mucho, se les dará el viernes, 13 y el sábado 14 y domingo 15 les toca por acuerdo desde hace mucho tiempo.

A los que no pertenezcan a estas agrupaciones les avisó que ya pueden pasar y que habrá permisos, siempre y cuando lo que vendan no coincida con lo que expenden los locatarios de enfrente o cercanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecerá Cruz Roja curso de primeros auxilios
Ofrecerá Cruz Roja curso de primeros auxilios

Ofrecerá Cruz Roja curso de primeros auxilios

SLP

Jesús Vázquez

Para atender una contingencia en el hogar

Suspenden este día recolección de basura
Suspenden este día recolección de basura

Suspenden este día recolección de basura

SLP

Jesús Vázquez

Recuperan grupo Ave y GC a menor de edad
Recuperan grupo Ave y GC a menor de edad

Recuperan grupo Ave y GC a menor de edad

SLP

Carmen Hernández

Aumenta venta de trajes para Niño Dios
Aumenta venta de trajes para Niño Dios

Aumenta venta de trajes para Niño Dios

SLP

Jesús Vázquez