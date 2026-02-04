Sólo un día les dan a los tianguistas para vender en San Valentín

CIUDAD VALLES. - La dirección de Comercio sopesa darle al tianguis un día para la venta especial de San Valentín.

El titular de esta dependencia, Mario Reyes Garza dijo que, respecto a los vendedores de materiales y artículos alusivos, en la plaza principal se abrirán espacios para alrededor de 40 comerciantes; sobre los artesanos: estarán en su lugar de costumbre (calle Morelos, entre Hidalgo y Juárez).

Cuando mencionó a los tianguistas, dijo que existe una propuesta de vendedores ambulantes para colocarse desde el martes 10 de febrero, sin embargo, Reyes Garza adelantó que, cuando mucho, se les dará el viernes, 13 y el sábado 14 y domingo 15 les toca por acuerdo desde hace mucho tiempo.

A los que no pertenezcan a estas agrupaciones les avisó que ya pueden pasar y que habrá permisos, siempre y cuando lo que vendan no coincida con lo que expenden los locatarios de enfrente o cercanos.

