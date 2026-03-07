Suelta la Fiscalía a presunto homicida

CIUDAD VALLES.- Pedirá familia de hombre asesinado en 2020 una explicación a la Fiscalía General del Estado, porqué el presunto homicida fue detenido el 2 de marzo y liberado un día después.

Lilia Salinas, viuda de Gregorio Zúñiga Zúñiga desde el 30 de diciembre de 2020, no sale de su indignación porque el lunes 2 de marzo, la Policía de Investigación detuvo al homicida de su esposo, Bernardo N., sin embargo, un día después, andaba como si nada paseando por el ejido Los Sabinos.

Precisamente en este lugar, ubicado a 12 kilómetros de la cabecera de Valles, yendo al Mante, en la fecha ya mencionada, Bernardo habría herido a Gregorio asestándole una puñalada en el pecho que le causó la muerte poco después cuando lo llevaban a recibir atención médica en un carro particular.

Hubo testigos, ya que se trató de un hecho ocurrido en una tienda donde se vende cerveza, cercana a la Iglesia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La señora y su familia pedirán una explicación documentada del porqué del hecho, porque la libertad del presunto homicida la infama a ella y a su familia.