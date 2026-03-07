logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Suelta la Fiscalía a presunto homicida

Indigna a familiares del fallecido que ya esté libre

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Suelta la Fiscalía a presunto homicida

CIUDAD VALLES.- Pedirá familia de hombre asesinado en 2020 una explicación a la Fiscalía General del Estado, porqué el presunto homicida fue detenido el 2 de marzo y liberado un día después.

Lilia Salinas, viuda de Gregorio Zúñiga Zúñiga desde el 30 de diciembre de 2020, no sale de su indignación porque el lunes 2 de marzo, la Policía de Investigación detuvo al homicida de su esposo, Bernardo N., sin embargo, un día después, andaba como si nada paseando por el ejido Los Sabinos.

Precisamente en este lugar, ubicado a 12 kilómetros de la cabecera de Valles, yendo al Mante, en la fecha ya mencionada, Bernardo habría herido a Gregorio asestándole una puñalada en el pecho que le causó la muerte poco después cuando lo llevaban a recibir atención médica en un carro particular.

Hubo testigos, ya que se trató de un hecho ocurrido en una tienda donde se vende cerveza, cercana a la Iglesia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La señora y su familia pedirán una explicación documentada del porqué del hecho, porque la libertad del presunto homicida la infama a ella y a su familia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce
Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce

Restauran pintura y altar del Santuario de Guadalupe en Real de Catorce

SLP

Redacción

Intervención incluyó murales, cúpula y altar

Enjambre de abejas atacan a una mujer
Enjambre de abejas atacan a una mujer

Enjambre de abejas atacan a una mujer

SLP

Carmen Hernández

Choca camioneta de transporte con tráiler
Choca camioneta de transporte con tráiler

Choca camioneta de transporte con tráiler

SLP

Redacción

Marchan las mujeres exigiendo sus derechos
Marchan las mujeres exigiendo sus derechos

Marchan las mujeres exigiendo sus derechos

SLP

Jesús Vázquez

La caminata terminó frente a la Presidencia Municipal