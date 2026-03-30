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Sugieren no hacer quemas a cañeros

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Sugieren no hacer quemas a cañeros

CIUDAD VALLES.- Sugiere Segam no hacer segunda quema para no tener el problema de los incendios descontrolados en los campos cañeros

La titular de la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz recomendó a los productores cañeros que eviten la segunda quema de los cultivos, con al finalidad de que haya más incendios en la zona, con la particularidad de que muchos de los líderes de asociaciones que se reunieron recientemente con ella aceptaron la moción, dado que los incendios han asolado a toda la región, debido a la sequía que se ha prolongado durante cinco meses.

Esta es una de las recomendaciones que la titular de la Segam dio a conocer en la reunión sobre el Manejo del Fuego en Ciudad Valles, pero que hasta el momento no ha sido aceptada.

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