Sujeto allana casa de su ex pareja
Rioverde.- Elementos de la Guardia Municipal aprehenden a hombre acusado de violencia y allanamiento de morada.
Los hechos ocurrieron en el Ejido de San Marcos, cuando una mujer se encontraba en su vivienda. Repentinamente arribó a la vivienda Juan, un hombre de 44 años de edad y ex pareja de la afectada, el sujeto agredió física y verbalmente a la fémina, presuntamente se molestó porque no le permitió la entrada a la casa, aduciendo el parentesco que lo unía.
La afectada solicitó el apoyo a la Guardia Municipal quien acudió al domicilio y detuvo al hombre, quien fue puesto a disposición del Juez Calificador.
También se le exhortó a la víctima que acudiera a formalizar la denuncia en contra de su agresor, para poder aplicar una sanción por el allanamiento a la vivienda y agresión de que fue objeto.
