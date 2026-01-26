logo pulso
Estado

Sujeto allana casa de su ex pareja

Por Carmen Hernández

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
Rioverde.- Elementos de la Guardia Municipal aprehenden a hombre acusado de violencia y allanamiento de morada. 

Los hechos ocurrieron en el Ejido de San Marcos, cuando una mujer se encontraba en su vivienda. Repentinamente arribó a la vivienda Juan, un hombre de 44 años de edad y ex pareja de la afectada, el sujeto agredió física y verbalmente a la fémina, presuntamente se molestó porque no le permitió la entrada a la casa, aduciendo el parentesco que lo unía. 

La afectada solicitó el apoyo a la Guardia Municipal quien acudió al domicilio y detuvo al hombre, quien fue puesto a disposición del Juez Calificador. 

También se le exhortó a la víctima que acudiera a formalizar la denuncia en contra de su agresor, para poder aplicar una sanción por el allanamiento a la vivienda y agresión de que fue objeto.

