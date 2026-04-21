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Supermercado sigue cerrado

Por Redacción

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Supermercado sigue cerrado

CIUDAD VALLES.- El supermercado más importante del centro de Valles sigue cerrado y Coepris advirtió que no puede dar información porque hay un proceso de cumplimiento de por medio.

Desde el pasado viernes en la tarde, Arteli cerró, dando al traste con la intención de miles de clientes que surten su despensa en ese lugar y para esta jornada de lunes, bloquearon la vista a los del exterior, definitivamente.

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) no ha dado a conocer una postura sobre este cierre total que lleva 72 horas, este lunes, porque hay varios procesos de mantenimiento y de limpieza que la empresa debe llevar a cabo.

Por primera vez en la historia reciente de ese lugar, que ha albergado tiendas locales, cadenas nacionales y ahora la tienda adherida a Chedraui, se cerraron las puertas al público, con la promesa de abrir pronto.

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