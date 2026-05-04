Surgen más casos de gusano barrenador
Autoridades sanitarias liberarán mosca estéril
SAN CIRO DE ACOSTA.- La semana pasada fueron confirmados 5 casos más de dengue barrenador. La dirección de Desarrollo Rural dio a conocer que este pasado jueves pudieron confirmar otros casos de gusano barrenador.
En las localidades del Capulin, El Encantado y en la cabecera municipal se detectaron 5 casos de gusano barrenador, por lo que los animales ya reciben la atención adecuada para evitar que se genere una epidemia.
Adelantaron que en los próximos días se realizará la liberación de mosca estéril como medida de control de esta enfermedad que ataca sobre todo a los animales.
Hicieron un llamado a la población, sobre todo del campo, en caso de detectar el gusano, acercarse al municipio a solicitar apoyo, o bien comunicarse al 487 166 6838 y 487 1349616.
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