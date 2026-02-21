Suspenden clases, por día del maestro secundarista
CIUDAD VALLES.- La nueva: ahora no hay clases porque los maestros de secundaria tienen su propio día. Este viernes, las secundarias del municipio de Valles tuvieron suspensión de labores, avaladas por la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (representación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado), porque hoy se celebra el día del maestro del nivel medio básico, mejor conocido como secundaria.
Hay alrededor de 10 mil alumnos de este nivel solamente en Valles y más de 25 mil en toda la Huasteca Norte que hoy no tuvieron clases por la celebración.
Este día, en Matlapa, hubo un evento de Lengua Materna, en el que participó la SEGE.
