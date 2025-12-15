Suspenderán campaña de esterilización canina

Matehuala.- Protección Civil Municipal suspenderá la campaña de esterilización canina y felina que lleva a cabo de manera permanente, para evitar la aglomeración de perros y gatos, esto será a partir del 19 de diciembre, pero se reanudará en enero del 2026.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que debido a la temporada decembrina y con el propósito de reorganizar recursos, personal y logística para ofrecer un mejor servicio, la campaña de esterilización de mascotas se suspenderá a partir del 19 de diciembre.

Comentaron que se ha tenido una gran participación y compromiso mostrado por la comunidad durante este periodo.

Todas las cirugías ya programadas y confirmadas serán atendidas según lo establecido, pues se entiende la importancia de este servicio y se estará trabajando en la planificación de su reanudación, la cual se prevé para enero de 2026, fecha que será confirmada mediante la página oficial de Protección civil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se recomienda a las personas mantener a sus mascotas de manera responsable, evitando que deambulen libremente, para emergencias veterinarias, contacte a su clínica habitual y para consultas sobre reprogramaciones o dudas, si planeaban esterilizar a sus perros o gatos en la campaña que tienen en Protección Civil Municipal, pueden comunicarse al 488 881 6657.