Suspenderán campaña de esterilización canina
Matehuala.- Protección Civil Municipal suspenderá la campaña de esterilización canina y felina que lleva a cabo de manera permanente, para evitar la aglomeración de perros y gatos, esto será a partir del 19 de diciembre, pero se reanudará en enero del 2026.
La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que debido a la temporada decembrina y con el propósito de reorganizar recursos, personal y logística para ofrecer un mejor servicio, la campaña de esterilización de mascotas se suspenderá a partir del 19 de diciembre.
Comentaron que se ha tenido una gran participación y compromiso mostrado por la comunidad durante este periodo.
Todas las cirugías ya programadas y confirmadas serán atendidas según lo establecido, pues se entiende la importancia de este servicio y se estará trabajando en la planificación de su reanudación, la cual se prevé para enero de 2026, fecha que será confirmada mediante la página oficial de Protección civil.
Se recomienda a las personas mantener a sus mascotas de manera responsable, evitando que deambulen libremente, para emergencias veterinarias, contacte a su clínica habitual y para consultas sobre reprogramaciones o dudas, si planeaban esterilizar a sus perros o gatos en la campaña que tienen en Protección Civil Municipal, pueden comunicarse al 488 881 6657.
