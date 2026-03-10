logo pulso
El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Estado

Tamazunchale, municipio con más analfabetismo

Se combatirá con programa y maestros que se darán de alta, en trabajo alterno

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Tamazunchale, municipio con más analfabetismo

CIUDAD VALLES.- Tamazunchale es el municipio con más analfabetas de todo el estado, de acuerdo con el Instituto Estatal de Educación de los Adultos (IEEA).

En concordancia con las autoridades de esta dependencia en la Huasteca Sur, en la localidad más grande de la zona, Tamazunchale, hay siete mil analfabetas, es decir, el siete por ciento de los habitantes de ese lugar, convirtiendo a este lugar como el de mayor rezago, sólo después de la capital estatal, en donde viven alrededor de un millón de personas.

Pero los problemas no sólo se centran en esa realidad, porque Martín Ramírez Bautista, coordinador del IEEA en la zona sur dijo que 57 mil personas en seis localidades del sur, es decir, más de la mitad de los habitantes de Tamazunchale, no tienen la educación básica terminada.

Los rezagos se estarán combatiendo con un programa de abatimiento del analfabetismo que contará con profesores que se darán de alta a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y que harán un trabajo alterno que les servirá para ascender en su carrera magisterial. 

