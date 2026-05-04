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Taxista impacta contra motociclista

Por Redacción

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Taxista impacta contra motociclista

CIUDAD VALLES.- Motociclista sufrió lesiones leves luego de chocar contra un taxi, frente a las oficinas del Registro Civil 01.

El percance sucedió este domingo por la tarde, en el cruce del bulevar México-Laredo y la calle Pedro J. Méndez, cerca de la colonia Altavista.

Fuentes oficiales informaron que el chofer del taxi número 018, del sitio América, se desplazaba por el carril central del bulevar, con dirección de la zona centro hacia el fraccionamiento Valle Alto.

Pero al llegar al mencionado cruce, maniobró a la izquierda para usar el retorno y terminó impactando a un joven repartidor, identificado como José Antonio D., de 22 años de edad, quien circulaba en una motocicleta.

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Debido al impacto, el motociclista cayó y resultó con golpes en varias partes del cuerpo. Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron para brindarle auxilio, pero no fue necesario su traslado a un hospital.

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