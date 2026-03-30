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Téneks venden sus palmas artesanales

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Téneks venden sus palmas artesanales

CIUDAD VALLES.- El Domingo de Ramos reunió a más de 60 vendedores de arreglos de cruz de palma de la zona tének.

Alrededor de 60 vendedoras de palma artesanal para el Domingo de Ramos estuvieron en el andador Padre Xavier en esta conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén, días antes de su Pasión en el Viacrucis.

Estos vendedores fueron gestionados por el tianguis de la Abasolo y expendieron sus artículos luego del acuerdo con la dirección de Comercio Municipal para la celebración religiosa, después de que habían estado en otros lugares.

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