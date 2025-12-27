Tienen los Bomberos Nochebuena de incendios

Matehuala.- Los Bomberos no descansaron en Navidad les toco trabajar arduamente atendiendo 6 incendios en diferentes puntos de la ciudad, también atendieron dos fugas de gas en diferentes colonias.

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, les reportaron un incendio forestal en la comunidad de El Herrero, donde acudieron rápidamente con la unidad cisterna, al llegar al lugar ya estaban trabajando en el control elementos de la Conafor, también acudieron a la calle Rivas Guillén de la colonia Prolongación Guadalupe, donde se incendió un predio, por lo que empezaron a controlar el fuego para evitar que se propagara a las casas cercanas.

Otro caso fue en la colonia Concepción, en la calle Reforma les reportaron otro incendio en un lote baldío, pero apenas lograban controlarlo, cuando les hablaron que había otro incendio en la calle Montes de Oca en la colonia Providencia en lote baldío.

En Colinas de la Paz en la calle Monte Everest, reportaron un incendio en un predio baldío, afortunadamente rápidamente lo apagaron, en la calle Palma de la colonia El Encanto, también se presentó otro incendio en un predio baldío.

Gracias a la rápida intervención de los tragahumo en ninguno de los incendios hubo personas lesionadas, sin embargo, la mayoría de los incendios fueron provocados debido a la pirotecnia, se espera que continúen los incendios en próximos días, se incrementen más con la llegada del año nuevo, que es cuando más pólvora encienden.