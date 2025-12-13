Todo listo para Caravana del Migrante Potosino

SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo listo para la Caravana del Migrante Potosino, que se desarrollará este próximo 18 de diciembre desde Brownsville, Texas, la que tendrá vigilancia especial desde la entrada a México hasta llegar a su destino los paisanos.

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se tiene todo listo para el apoyo que se brindará a los paisanos que llegarán al país en caravana.

El registro de quienes viajarán en esta caravana será este próximo 17 de diciembre en 3500 W Alton, Gloor Blv Brownsville, Texas.

Señaló que la salida es el 18 de diciembre desde Brownsville, Texas.

Las personas interesadas deberán acercarse al Departamento de Enlace Municipal, en atención al Migrante, con Susana Angélica Medina Sánchez.

El objetivo es brindar seguridad y apoyo a quienes retornan a su lugar de origen durante la temporada decembrina para pasar las fiestas navideñas con sus familiares.