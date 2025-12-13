logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Todo listo para Caravana del Migrante Potosino

Por Carmen Hernández

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Todo listo para Caravana del Migrante Potosino

SAN CIRO DE ACOSTA.-  Todo listo para la Caravana del Migrante Potosino, que se desarrollará este próximo 18 de diciembre desde Brownsville, Texas, la que tendrá vigilancia especial desde la entrada a México hasta llegar a su destino los paisanos. 

El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se tiene todo listo para el apoyo que se brindará a los paisanos que llegarán al país en caravana. 

El registro de quienes viajarán en esta caravana será este próximo 17 de diciembre en 3500 W Alton, Gloor Blv Brownsville, Texas. 

Señaló que la salida es el 18 de diciembre desde Brownsville, Texas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las personas interesadas deberán acercarse al Departamento de Enlace Municipal, en atención al Migrante, con Susana Angélica Medina Sánchez. 

El objetivo es brindar seguridad y apoyo a quienes retornan a su lugar de origen durante la temporada decembrina para pasar las fiestas navideñas con sus familiares.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos

SLP

Redacción

Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles
Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Más de mil fieles acudieron a la Catedral para retomar la tradición guadalupana.

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite
PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite

SLP

Huasteca Hoy

El Partido del Trabajo prevé competir en los 59 municipios.

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano
Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

Jóvenes pueden participar para ser reina de paisano

SLP

Carmen Hernández