logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Fotogalería

Estreno mundial de la cuarta temporada de Bridgerton

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Todo listo para la Feria de San Ciro de Acosta

Por Carmen Hernández

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Todo listo para la Feria de San Ciro de Acosta

San Ciro de Acosta.- Todo listo para la Feria Regional que se llevará a cabo del 22 al 31 de enero, autoridades municipales invertirán recursos para tener un evento ferial de gran relieve y que la población pueda disfrutar.

En conferencia de prensa, el alcalde Luis Carlos Pereyra Govea, la titular del DIF Mónica Lisset Pereyra, Itzel Méndez, Adriana Hernández y Guadalupe Segura, dieron a conocer los pormenores de la fiesta que iniciará este 22 de enero con la presentación de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Cultura.

La fiesta se realizará en la plaza principal del municipio, este próximo 25 de enero se realizará la carrera atlética, donde se premiará a los 3 primeros lugares. 

El cuerpo edilicio destinó recursos para el evento ferial, se está impulsando a grupos del municipio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se contará con el apoyo de la Guardia Nacional, elementos de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández para garantizar la seguridad de las personas que acudan a divertirse.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez
    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez

    Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez

    SLP

    Jesús Vázquez

    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros
    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros

    Reportan exceso de carga en los camiones cañeros

    SLP

    Redacción

    Automovilistas llaman la atención en esta situación evidente sobre la carretera

    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario
    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario

    Se reúnen por avances de proyecto hospitalario

    SLP

    Redacción

    Sigue investigación de niño abandonado
    Sigue investigación de niño abandonado

    Sigue investigación de niño abandonado

    SLP

    Redacción