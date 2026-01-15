Todo listo para la Feria de San Ciro de Acosta

San Ciro de Acosta.- Todo listo para la Feria Regional que se llevará a cabo del 22 al 31 de enero, autoridades municipales invertirán recursos para tener un evento ferial de gran relieve y que la población pueda disfrutar.

En conferencia de prensa, el alcalde Luis Carlos Pereyra Govea, la titular del DIF Mónica Lisset Pereyra, Itzel Méndez, Adriana Hernández y Guadalupe Segura, dieron a conocer los pormenores de la fiesta que iniciará este 22 de enero con la presentación de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Cultura.

La fiesta se realizará en la plaza principal del municipio, este próximo 25 de enero se realizará la carrera atlética, donde se premiará a los 3 primeros lugares.

El cuerpo edilicio destinó recursos para el evento ferial, se está impulsando a grupos del municipio.

Se contará con el apoyo de la Guardia Nacional, elementos de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández para garantizar la seguridad de las personas que acudan a divertirse.