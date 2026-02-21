Todo listo para las Olimpiadas inclusivas
RIOVERDE.- Todo listo para la celebración de las Olimpiadas inclusivas de Educación Básica a realizarse este próximo 6 de marzo, evento en el que participarán más de 200 alumnos de Educación Especial.
En conferencia de prensa la titular de Deportes, Juana María Badillo y la titular de Cecadee número 3 Ninfa Rentería, dieron a conocer algunos pormenores del programa de las Olimpiadas Inclusivas de Educación Básica.
El evento se desarrollará en la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández, iniciará a partir de las 8: 30 de la mañana, estarán participando alumnos de Ciudad Fernández, Rioverde y San Ciro de Acosta. Con estas actividades se busca promover la cultura de inclusión.
El programa consiste en trabajar con material didáctico adaptado a las habilidades y capacidades de los alumnos.
Las actividades se realizarán por el 61 aniversario de la Educación Especial.
