Tormenta y granizada dejan a oscuras a Cedral

Cedral.- El lunes por la tarde fuerte tormenta azotó el municipio, cayendo granizo de gran tamaño en todo el municipio. Esto provocó que incluso se fuera la energía eléctrica en varias zonas de la ciudad.

Tormenta azotó la ciudad algunas calles se inundaron debido al exceso de agua que corría por las calles. Esta lluvia también apoyó al pueblo y sobre todo a las comunidades, ya que se requería del agua, pues han pasado varios meses sin que llueva en este municipio.

Varios comerciantes, sobre todo los del mercado, empezaron a guardar sus artículos de venta para evitar que se les dañaran.

El problema se presentó posteriormente, pues empezó a caer granizada en toda la ciudad, lo que llegó a dañar los cables de la energía eléctrica y varias zonas se quedaran sin luz.

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Los más afectados fueron los comerciantes, pues tienen muchos productos que requieren refrigerarse para evitar que se echen a perder o las máquinas registradoras para poder cobrar.

Se reportó el problema para que personal de la Comisión Federal de Electricidad acudieran a los lugares donde no había luz, por lo que fueron para arreglar los cables que se dañaron.

Cabe hacer mención que también en Matehuala se presentaron fuertes tormentas eléctricas el lunes.