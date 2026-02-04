Trailero sufre una aparatosa volcadura

RIOVERDE.- Trailero sufre accidente aparatosa volcadura, quedó prensado; los hechos ocurrieron la madrugada de ayer cuando Alejandro originario de Irapuato, manejaba un tráiler, perdió el control del volante y volcó en el kilómetro 12 Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de la Cruz Roja Mexicana; al lugar arribó la Guardia Civil del Estado y Cuerpo de Bomberos a bordo de la Unidad M5, sin embargo, elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron de los fierros retorcidos al conductor.

Tras diversas maniobras, por fin fue recuperado y fue trasladado en la ambulancia para recibir atención médica especializada.