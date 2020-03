URSE no ha definido qué hará el 9-M

MATEHUALA.- El movimiento "Un día sin mujeres, Un día sin nosotras" es un llamado para que el 9 de marzo las mujeres no acudan a sus centros de trabajo o estudios.

El titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) en la Zona Altiplano, Ramiro Pérez Martínez, informó que está a la espera de que los directores de los centros educativos le den una lista de las maestras que el lunes 9 de marzo no acudirán a sus centros de trabajo para unirse a ese movimiento

"No sabemos realmente cuántas maestras se van a sumar a ese movimiento a nivel nacional, se sabe que, en Matehuala, más de 70% del personal académico son maestras y puso como ejemplo la primaria ´Ignacio Manuel Altamirano´ en donde el personal docente y administrativo es de 30 personas en total y de todos, 20 son mujeres. La escuela se quedaría con 10 empleados entre intendentes y maestros y así están otras escuelas en donde predomina el personal femenino", señaló.

Dijo que se pone un tanto difícil la situación porque "los grupos quedarían sin su maestra y un maestro atendería a otros grupos, pero tampoco podemos cerrar la escuela, o sea, estamos analizando la forma en la que se va a trabajar este próximo lunes 9 de marzo".

Señala que quizá hasta padres de familia ese día no enviarán a sus hijos. "No sabemos cómo van a responder ante esta situación que habrá de presentarse no sólo en nuestra ciudad sino en todo el país".