Vallenses rinden culto a la Virgen Morena
Mariachis y devotos cantaron las mañanitas
CIUDAD VALLES.- Vuelve a llenarse la Catedral con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, como sucedía en años anteriores a la pandemia y al clima frío.
Otra vez, como en los mejores años de las mañanitas, no hubo una epidemia ni la llovizna fría de otros años, sino una noche templada de 18 grados, en la que la Catedral se convirtió en la congregación de los vallenses para rendirle culto a la Patrona de México.
Dentro de Catedral, más de un millar de personas presenciaron la entrada de autoridades, asociaciones, sindicatos y grupos de laicos, llevar las flores a la Virgen de Guadalupe, que, en el caso de Valles, es una copia exacta al Ayate que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.
Los mariachis y los devotos cantaron las mañanitas en la misa que se alargó más allá de las 11 de la noche.
