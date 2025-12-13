Verifican seguridad en Mercado Arista
Se revisó, señalética, accesos, salidas de emergencia
Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil sostuvo una reunión de carácter informativo y preventivo con locatarios del Mercado Arista, además de hacer una supervisión para verificar que cumplan con todas las medidas de seguridad para evitar que llegue a ocurrir alguna contingencia en el mercado.
La reunión se llevó a cabo considerando el antecedente del incendio ocurrido en 1993, con el propósito de evitar que una situación similar llegara a suceder, salvaguardando no solo la integridad de los bienes y mercancías, sino, de manera primordial, la vida de locatarios, visitantes y trabajadores.
Durante la reunión, se abordaron los puntos críticos, como revisión y regularización de extintores, asegurando su cantidad, ubicación accesible y mantenimiento adecuado, identificación y señalización clara de rutas de evacuación y salidas de emergencia, libres de obstrucciones en todo momento, concientización sobre la importancia de evitar la acumulación de material combustible (cartón, plásticos, madera, etc.), en áreas comunes o de almacenamiento, inspección y corrección de cableado expuesto, conexiones irregulares y sobrecarga en los circuitos, factores que pueden generar cortocircuitos e incendios.
También revisaron la accesibilidad al mercado y la inclusión para que haya respeto y liberación de espacios en pasillos para garantizar el tránsito seguro de personas con discapacidad, adultos mayores con bastón o andador, usuarios de sillas de ruedas, familias con carriolas y cualquier persona cuya movilidad pueda verse afectada por obstrucciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Esta medida no solo beneficia a turistas y visitantes ocasionales, sino que también facilita la intervención rápida y eficaz de los cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas en caso de alguna emergencia.
Se acordó realizar visitas de verificación periódicas para evaluar avances y mantener un diálogo permanente que permita reforzar la cultura de la prevención.
no te pierdas estas noticias
Ecología investiga basurero clandestino en fraccionamiento Los Naranjos
Redacción
Autoridades ambientales analizan denuncias por tiradero ilegal en área comunal.
Regresan las noches templadas de devoción guadalupana a Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Más de mil fieles acudieron a la Catedral para retomar la tradición guadalupana.
PT abre casa de afiliación en Valles y rechaza ser partido satélite
Huasteca Hoy
El Partido del Trabajo prevé competir en los 59 municipios.