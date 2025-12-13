Verifican seguridad en Mercado Arista

Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil sostuvo una reunión de carácter informativo y preventivo con locatarios del Mercado Arista, además de hacer una supervisión para verificar que cumplan con todas las medidas de seguridad para evitar que llegue a ocurrir alguna contingencia en el mercado.

La reunión se llevó a cabo considerando el antecedente del incendio ocurrido en 1993, con el propósito de evitar que una situación similar llegara a suceder, salvaguardando no solo la integridad de los bienes y mercancías, sino, de manera primordial, la vida de locatarios, visitantes y trabajadores.

Durante la reunión, se abordaron los puntos críticos, como revisión y regularización de extintores, asegurando su cantidad, ubicación accesible y mantenimiento adecuado, identificación y señalización clara de rutas de evacuación y salidas de emergencia, libres de obstrucciones en todo momento, concientización sobre la importancia de evitar la acumulación de material combustible (cartón, plásticos, madera, etc.), en áreas comunes o de almacenamiento, inspección y corrección de cableado expuesto, conexiones irregulares y sobrecarga en los circuitos, factores que pueden generar cortocircuitos e incendios.

También revisaron la accesibilidad al mercado y la inclusión para que haya respeto y liberación de espacios en pasillos para garantizar el tránsito seguro de personas con discapacidad, adultos mayores con bastón o andador, usuarios de sillas de ruedas, familias con carriolas y cualquier persona cuya movilidad pueda verse afectada por obstrucciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta medida no solo beneficia a turistas y visitantes ocasionales, sino que también facilita la intervención rápida y eficaz de los cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas en caso de alguna emergencia.

Se acordó realizar visitas de verificación periódicas para evaluar avances y mantener un diálogo permanente que permita reforzar la cultura de la prevención.