logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Voraz incendio arrasa con pastizal y matorrales

Por Jesús Vázquez

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Voraz incendio arrasa con pastizal y matorrales

Matehuala.- Continúa la ola de incendios y ahora ocurrió uno de pastizal y matorrales en la colonia La Lagunita, logrando elementos de Bomberos, Conafor y Protección Civil su control oportuno y evitando que se extendiera a zonas habitacionales.

Los hechos se presentaron la tarde del martes, ciudadanos reportaron un fuerte incendio en la colonia Lagunita en un terreno muy grande lleno de pastizales y matorrales, temían los colonos que se extendiera poniendo en riesgo a familias de viviendas aledañas, para sofocar el fuego llegaron elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos y Conafor.

Gracias a la rápida intervención del personal operativo y al trabajo coordinado entre las dependencias, el siniestro fue mitigado sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones mayores, priorizando en todo momento la seguridad de la población.

Se agradeció la participación solidaria de voluntarios y personas civiles, quienes se sumaron de manera responsable a las labores de apoyo, demostrando el compromiso y la colaboración ciudadana ante situaciones de emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar quemas de basura o pastizales, no arrojar colillas de cigarro u objetos encendidos y reportar de inmediato cualquier conato de incendio al 911 o directamente a Protección Civil.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invierten 150 mdp en cuatro tramos carreteros de Tamazunchale
Invierten 150 mdp en cuatro tramos carreteros de Tamazunchale

Invierten 150 mdp en cuatro tramos carreteros de Tamazunchale

SLP

Redacción

Tres caminos fueron entregados y uno más inició obras en la Huasteca potosina.

Hoteleros esperan un repunte en ocupación
Hoteleros esperan un repunte en ocupación

Hoteleros esperan un repunte en ocupación

SLP

Carmen Hernández

Joven intenta suicidarse en la calle Frontera
Joven intenta suicidarse en la calle Frontera

Joven intenta suicidarse en la calle Frontera

SLP

Redacción

Desalojan tienda "El Descontón"
Desalojan tienda "El Descontón"

Desalojan tienda "El Descontón"

SLP

Jesús Vázquez