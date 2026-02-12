Voraz incendio arrasa con pastizal y matorrales

Matehuala.- Continúa la ola de incendios y ahora ocurrió uno de pastizal y matorrales en la colonia La Lagunita, logrando elementos de Bomberos, Conafor y Protección Civil su control oportuno y evitando que se extendiera a zonas habitacionales.

Los hechos se presentaron la tarde del martes, ciudadanos reportaron un fuerte incendio en la colonia Lagunita en un terreno muy grande lleno de pastizales y matorrales, temían los colonos que se extendiera poniendo en riesgo a familias de viviendas aledañas, para sofocar el fuego llegaron elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos y Conafor.

Gracias a la rápida intervención del personal operativo y al trabajo coordinado entre las dependencias, el siniestro fue mitigado sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones mayores, priorizando en todo momento la seguridad de la población.

Se agradeció la participación solidaria de voluntarios y personas civiles, quienes se sumaron de manera responsable a las labores de apoyo, demostrando el compromiso y la colaboración ciudadana ante situaciones de emergencia.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar quemas de basura o pastizales, no arrojar colillas de cigarro u objetos encendidos y reportar de inmediato cualquier conato de incendio al 911 o directamente a Protección Civil.