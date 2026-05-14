Voraz incendio arrasa con predio de monte
El siniestro se generó en el ejido Ignacio Zaragoza
CIUDAD VALLES.- Un voraz incendio devoró 20 hectáreas de monte y potrero en el ejido Ignacio Zaragoza.
Personal de la dirección de Protección Civil Municipal (PC) atendió a mediodía el llamado de auxilio de los vecinos de ese lugar, ubicado al norte de la localidad, sofocando el área (equivalente a 20 canchas de fútbol profesional) que se había extinguido por una quema doméstica.
En la faena además estuvieron apoyando bomberos y voluntarios, dado que, por la extensión del territorio, evitar que se propagara más el fuego a otros sitios cercanos. Desde el inicio del año, ha habido más de 250 incendios en el municipio de Valles.
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