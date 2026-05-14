logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Voraz incendio arrasa con predio de monte

El siniestro se generó en el ejido Ignacio Zaragoza

Por Redacción

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Voraz incendio arrasa con predio de monte

CIUDAD VALLES.- Un voraz incendio devoró 20 hectáreas de monte y potrero en el ejido Ignacio Zaragoza.

Personal de la dirección de Protección Civil Municipal (PC) atendió a mediodía el llamado de auxilio de los vecinos de ese lugar, ubicado al norte de la localidad, sofocando el área (equivalente a 20 canchas de fútbol profesional) que se había extinguido por una quema doméstica.

En la faena además estuvieron apoyando bomberos y voluntarios, dado que, por la extensión del territorio, evitar que se propagara más el fuego a otros sitios cercanos. Desde el inicio del año, ha habido más de 250 incendios en el municipio de Valles. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes
Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes

Video: Polémica por evento con strippers en alcaldía de Villa de Reyes

SLP

Redacción

El festejo ocurrió en el auditorio municipal; trabajadores señalan presunta participación de personal del Ayuntamiento

Aplicarán sanciones por ruido en motos
Aplicarán sanciones por ruido en motos

Aplicarán sanciones por ruido en motos

SLP

Jesús Vázquez

Se busca que no se afecte la tranquilidad de la ciudadanía, dice Tránsito

Rescatan Bomberos a un gato y un halcón
Rescatan Bomberos a un gato y un halcón

Rescatan Bomberos a un gato y un halcón

SLP

Jesús Vázquez

"Megapuente" escolar por festejos a los maestros
"Megapuente" escolar por festejos a los maestros

"Megapuente" escolar por festejos a los maestros

SLP

Miguel Barragán

Del miércoles 13 al 18 de mayo no habrá clases: URSEHN