Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Estado

Voraz incendio en comunidad Sabinito

El fuego casi está controlado para evitar se propague más

Por Carmen Hernández

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Voraz incendio en comunidad Sabinito

RIOVERDE.- Se registró un incendio en la comunidad del Sabinito el cual pese a los trabajos realizados por parte de los Bomberos aún no puede ser controlado, continúan las acciones para lograr sofocarlo y evitar que se propague. 

El director de Protección Civil Municipal dio a conocer que recibieron una llamada de auxilio por un incendio forestal que había en la comunidad del Sabinito, por lo que se trasladaron a la localidad elementos de la Brigada Red Fox, personal de la Conafor y Protección Civil Municipal, además se sumaron habitantes de la localidad para combatir las enormes llamaradas que se estaban generando. 

Señaló José de Jesús Hernández Juárez que los trabajos para el control del fuego llevan un avance de un 80 por ciento y esperan liquidarlo en las próximas horas en su totalidad.  

El objetivo y trabajos que se realizan es proteger los recursos naturales y adelantó que se estará vigilando el lugar, para evitar que se reavive el fuego.

