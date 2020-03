Zafra del IPA se pospone para fin de abril

CIUDAD VALLES.- Se alargó hasta el 25 de abril el final de la zafra, de acuerdo con el líder de la CNC, Antonio Juárez Torres.

El plan original era que la molienda no pasara del 12 de abril, sin embargo, con la caña foránea y con el ritmo de molimiento que está haciendo el Ingenio Plan de Ayala, que es de cinco mil toneladas diarias, el cálculo del Comité de la Caña de Azúcar de la factoría que está al norte de Valles es que se termine en la tercera semana del mes que viene y que se alcancen las 500 mil toneladas de gramínea industrializada.

El estándar de zafras anteriores es un mastodonte, comparado con el resultado de la actual molienda, afectada por la sequía y más recientemente por el Covid-19, debido a que no se está segando plantas con el mismo ahínco en los campos de las diferentes zonas del Ingenio, ya que, en anteriores procesos, el resultado era de 1 millón 160 mil ó 200 mil toneladas, que es más del doble de lo que ahora se espera sacar. Comentó que los paros no han sido significativos, pero el resultado no ayudará mucho económicamente.