In-D: The Beatles, de vuelta al ruedo

Los tiempos cambian, las maneras se van transformando. En todos los ámbitos de la vida hay un constante movimiento, una evolución que nos conduce hacia sitios que no imaginamos alcanzar algún día. La música no es la excepción.

Si uno echa un vistazo hacia atrás resulta maravilloso cómo ha cambiado la forma de crear, grabar, distribuir y consumir la música. En este espacio el tema de la inteligencia artificial dentro de la industria del entretenimiento ha sido recurrente. Lo seguirá siendo, al menos hasta que terminemos de descifrar hacia dónde es que nos está conduciendo este recurso.

La inteligencia artificial dentro del arte tiene defensores y detractores. Cada uno de ellos con argumentos bastante válidos para reforzar su postura,

Lo que es una realidad es que esta tecnología ya está coexistiendo con nosotros desde hace un buen tiempo. Es obligación y responsabilidad nuestra estar preparados para poder entenderla, asimilarla y emplearla de la mejor manera. Una vez más la inteligencia artificial es noticia en el mundo de la música. Esta vez de la mano de la banda de rock más importante de la historia: The Beatles.

El cuarteto de Liverpool es noticia nuevamente a raíz de la reciente nominación al Grammy de su tema "Now And Then". Esta canción se trata del último lanzamiento de la banda, lo cual ya le da un peso específico muy importante. Pero más allá de tratarse de una canción inédita de una banda legendaria, este lanzamiento ha levantado opiniones encontradas por tratarse de la primera canción manipulada con inteligencia artificial que termina siendo nominada para el Grammy.

"Now And Then" fue desarrollada con una tecnología de separación, impulsada por inteligencia artificial. Por medio de esta tecnología logró extraerse, de un demo grabado por Lennon en 1977, la voz que daría origen a esta nueva entrega del cuarteto de Liverpool.

La canción logró la nominación a "Mejor Grabación del Año" y "Mejor Interpretación de Rock". The Beatles jamás logró ganar ninguna de estas dos categorías en sus nominaciones anteriores al Grammy. Esto ha generado gran expectativa ya que la banda, en pleno 2024 y con dos de sus miembros muertos, tiene una nueva oportunidad de hacerse de este galardón por medio de la nueva tecnología.

El hecho de ver a esta banda en las nominaciones al Grammy es fascinante, pero también lo es el escenario tan surrealista que representa ver competir a The Beatles contra estrellas de la música moderna. Para lograr ganar el premio, los de Liverpool habrán de vencer una terna plagada de astros de la cultura pop de nuestros tiempos como Taylor Swift, Beyoncé y Billie Eilish.

Estamos ante una nueva era de la industria del entretenimiento. Podremos estar o no de acuerdo con el uso de estas tecnologías en el ámbito artístico, pero esto no va a evitar que nos sacuda con la fuerza de un tsunami. El futuro es hoy y solamente tenemos dos opciones: nos subimos a esta ola y dejamos que nos lleve a explorar nuevos mundos, o nos aferramos al pasado y dejamos que la inmensa fuerza de la marea nos azote y pase de largo para seguir su camino.