A demostrar Chivas que va por el título

CIUDAD DE MÉXICO.- Con cinco victorias al hilo, el Guadalajara se coloca como superlíder del Clausura 2026 con 15 unidades. Sin embargo, algunos consideran que esos triunfos son producto de su calendario "accesible".

Dentro de las primeras fechas del torneo, el cuadro rojiblanco ha enfrentado a Pachuca (2-0), FC Juárez (0-1), Querétaro (2-1), Atlético de San Luis (2-3) y al Mazatlán FC (1-2), rivales que, para muchos, no son verdaderos parámetros para analizar si Chivas está o no en un gran nivel para ser considerado un serio candidato a ganar el título de Liga.

Eso sí, las Chivas no han ganado estos encuentros "caminando". En algunos de ellos han sufrido para sacar las tres unidades y ahora se alistan para enfrentar tres compromisos ante rivales que podrían encontrarse en la Liguilla, donde buscarán demostrar si viven un gran presente o si todo es fruto de su calendario a modo.

Su primer reto será el Clásico Nacional frente al América este fin de semana, en pleno Día del amor y la amistad. Aunque el arranque de "Las Águilas" preocupó a la afición, sus dos triunfos seguidos los hace sentir capaces de cortar la gran racha de sus máximos rivales.

Acto seguido, Milito y sus dirigidos viajan a la Ciudad de México para enfrentarse al Cruz Azul. Hasta este punto, "La Máquina" suma 10 unidades, producto de tres victorias y un empate y su nivel va en ascenso en el campeonato.

Su último examen es ante el bicampeón, el Toluca, que en el torneo pasado los humilló. Los rojiblancos llegarán al Nemesio Diez sabiendo si siguen invictos o si hubo tropezones en el camino, así como con el objetivo de ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación.