logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MORRAS CHIDAS

Fotogalería

MORRAS CHIDAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

La unidad retrocedió cuando intentaban estacionarse

Por Huasteca Hoy

Febrero 09, 2026 07:26 a.m.
A
Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

Ciudad Valles. Una mujer de 35 años resultó lesionada luego de ser atropellada por una joven a la que enseñaba a manejar, en el fraccionamiento Monte Alegre.

El accidente ocurrió en la calle Azalea, casi esquina con avenida De las Flores. De acuerdo con los primeros reportes, la aprendiz intentaba estacionar una camioneta negra tipo SUV en la cochera. La unidad se encontraba detenida cuando la instructora, identificada como Rocío, abrió la puerta del conductor para darle indicaciones.

En ese momento, presuntamente la conductora soltó el freno sin accionar el freno auxiliar o la velocidad, lo que provocó que el vehículo retrocediera y arrollara a la mujer.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, quien fue trasladada a un nosocomio debido a las múltiples lesiones que presentaba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar
Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

SLP

Huasteca Hoy

La unidad retrocedió cuando intentaban estacionarse

Sorprenden a fardero robando en una tienda
Sorprenden a fardero robando en una tienda

Sorprenden a fardero robando en una tienda

SLP

Redacción

Le encontraron artículos comestibles, abarrotes y de computación

Sujeto es aprehendido por violencia familiar
Sujeto es aprehendido por violencia familiar

Sujeto es aprehendido por violencia familiar

SLP

Redacción

Arrestan a seis personas con "mota" y cristal
Arrestan a seis personas con "mota" y cristal

Arrestan a seis personas con "mota" y cristal

SLP

Redacción