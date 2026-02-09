Mujer resulta atropellada al enseñar a manejar

Ciudad Valles. Una mujer de 35 años resultó lesionada luego de ser atropellada por una joven a la que enseñaba a manejar, en el fraccionamiento Monte Alegre.

El accidente ocurrió en la calle Azalea, casi esquina con avenida De las Flores. De acuerdo con los primeros reportes, la aprendiz intentaba estacionar una camioneta negra tipo SUV en la cochera. La unidad se encontraba detenida cuando la instructora, identificada como Rocío, abrió la puerta del conductor para darle indicaciones.

En ese momento, presuntamente la conductora soltó el freno sin accionar el freno auxiliar o la velocidad, lo que provocó que el vehículo retrocediera y arrollara a la mujer.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, quien fue trasladada a un nosocomio debido a las múltiples lesiones que presentaba.

