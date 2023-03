A mí ya me hubiera corrido de la Selección: Víctor Vucetich

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El proceso de Víctor Manuel Vucetich, al frente de la Selección Mexicana, fue de los más cortos de la historia.

El llamado "Rey Midas" fue elegido para sustituir a José Manuel de la Torre —quien junto con su cuerpo técnico, formado por Luis Fernando Tena y Salvador Reyes— tenían al Tricolor prácticamente fuera del Mundial de Brasil 2014.

El sueño de Vucetich duró dos partidos: contra Panamá y Costa Rica. Ganó uno, perdió otro y fue despedido.

Diez años después, aunque las circunstancias no son iguales, son similares. Diego Martín Cocca no tiene un pie fuera de la Copa del Mundo, pero no logró clasificar en forma contundente al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cuando se le pregunta del actual proceso de la Selección, el ahora técnico de Monterrey sólo compara y expresa: "A mí ya me hubieran corrido", un mensaje a los directivos del pasado y a los del presente.

Además, Vucetich apunta que el tener a un extranjero al frente de la Selección, "ya es una constante; han sido más extranjeros que mexicanos".

El inicio del argentino, una derrota apretada frente a Surinam y un empate en la cancha del Estadio Azteca contra Jamaica, no son los mejores, los más halagüeños y esto fue aderezado por los abucheos que el público dirigió a los jugadores del equipo nacional: "El futbol está sujeto a resultados, y si no hay resultados la gente va a exigir. No hay puntos medios, o estás arriba o estás abajo".

Del nivel mostrado, prefirió no decir nada: "No los vi, estábamos de gira. Claro que sé el resultado y no fue lo que quisiéramos. Eso sí".

Sabe, mejor que nadie, que en la Selección Mexicana no hay tiempo: "No hay tiempo para planear, para trabajar, para nada... Hay que adaptarte a lo que tienes y a lo que puedes hacer".

Lo único en que sí está seguro, es que "a mí, con esto (los resultados) ya me hubieran corrido", pero eso no sería la solución "quien llegue, tendrá el mismo problema".