A Nadal le genera una "gran ilusión" jugar el dobles mixto con Gabi Sabatini

Buenos Aires, 22 nov (EFE).- El tenista español Rafael Nadal dijo este martes en Argentina que le genera "una gran ilusión" el dobles mixto que jugará el miércoles junto a la extenista Gabriela Sabatini tras el partido de exhibición que disputará ante el noruego Casper Ruud en Buenos Aires.

"Para mí es una gran ilusión. Sé que Gabi es un gran ícono dentro de este país y también dentro del mundo del deporte y especialmente del deporte latino", dijo Nadal en una rueda de prensa que realizada en un centro comercial de Buenos Aires que también incluyó a Ruud.

"Compartir pista con ella es una gran satisfacción e ilusión. Tanto para Casper como para mí va a ser lindo vivir un momento así en su país", añadió.

Tras la exhibición entre Nadal y Ruud, que se disputará en el estadio Parque Roca de Buenos Aires, Nadal se emparejará con la mejor tenista de la historia de Argentina para enfrentar a Ruud y a la también extenista local Gisela Dulko.

El máximo ganador de Grand Slams de la historia, con 22 conquistas, y el noruego arribaron este martes a Argentina y recorrieron las Cataratas del Iguazú, en la norteña provincia de Misiones.

"Estoy muy feliz de estar aquí en Argentina después de varios años sin tener la oportunidad y con la ilusión de poder compartir estos días con el público argentino, que es muy entendido en el deporte y muy apasionado. Siempre que tengo la oportunidad de estar aquí me han tratado de la mejor manera posible", dijo el español.

CAMBIOS EN EL TENIS

Nadal recordó con añoranza sus primeros años en el circuito y señaló que, en ese entonces, "se jugaba de manera distinta".

"Antes se preparaban los puntos esperando la bola adecuada para atacar, no todas las bolas se atacaban, se esperaba la bola adecuada. Hoy no hay bolas de transición ni de preparación de punto. Cada bola que se golpea es con el objetivo de ganar el punto. A mí me ha ido bien, por mí no habría que cambiar nada, pero emocionalmente hablando me gusta más otro tipo de deporte, que te permita más opciones y poner en práctica una táctica", consideró.

"Me gustaría ver un tenis que ofreciera más oportunidades, más estilos diversos de juegos. Hoy por la forma en la que se juega, en la que están hechas las pistas, las bolas, la mayoría de la gente juega de un estilo muy similar porque la velocidad a la que se juega y las condiciones te dan muy poco margen de poner en práctica una táctica diferente. En la pista de tierra sí hay un poquito más de tiempo, te da la oportunidad de pensar", añadió.

LA CONEXIÓN DE RUUD CON BUENOS AIRES

El noruego dijo estar "muy emocionado" de volver a Buenos Aires, la ciudad en la que ganó en febrero el Abierto de Argentina.

"Jugar ante un estadio lleno, espero, será muy especial. Es el primer partido de un largo viaje que estoy esperando. Los fanáticos argentinos son muy pasionales", sostuvo.

Sobre sus objetivos para el 2023, aclaró que todavía no se planteó "un gran logro", pero que, de hacerlo, sería "ganar un gran torneo".

"Un Grand Slam, si es posible. Pero sé que es difícil", consideró.

"Tengo mis fortalezas, pero tengo que mejorar muchas cosas, como jugar más agresivo o atacar más la red. No creo estar completo como jugador, puedo mejorar. Tengo que ser mejor. Estoy contento de todavía no sentirme completo", analizó. EFE

