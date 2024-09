a todo pulso

LA PRESENTACIÓN de Javier Aguirre al frente de la Selección Nacional no ha sido como se esperaba en cuanto a la asistencia de aficionados al estadio Rose Bowl de Pasadena California, el viejo inmueble con poco más de cien años de haberse construido y que es considerado como monumento histórico de los Estados Unidos, con una capacidad de 92,600 lugares, lo cual lo convierte en un recinto difícil de llenar. Si bien es cierto que la Selección Mexicana es una garantía de taquilla para los juegos que se realizan en la unión americana, también es cierto que en los últimos juegos la selección no convence y esto es el principal factor de que la asistencia de aficionados hayan bajado, cuestión que debe de preocupar no solo a la Federación Mexicana de Futbol, sino que también a la empresa estadounidense Soccer United Marketing (SUM) que es la que desde hace muchos años le compra los derechos de los partidos a la FMF para realizarlos en territorio norteamericano, cada periodo mundialista SUM le garantiza a la FMF una muy importante cantidad de dólares por partido, más los gastos en general para la realización de los mismos incluyendo el pago total al rival con que se juegue; para la FMF sería más costoso el organizar estos juegos ellos mismos, se requiere saber de un manejo muy profesional y de mucha capacidad, no solo organizativa y de logística sino que también de contratación de rivales y salvo aquel directivo inglés Jimmy Goldsmith que tenía las relaciones y la credibilidad de FIFA para hacerlo. Mucho se comenta y sugiere que México debería de tener rivales de mayor calidad, que les deja mejor provecho ya que enfrentar a selecciones reconocidas les darían el rose que no les da los llamados partidos “moleros”, que ya basta de enfrentar a los mismos de siempre. El espejismo que nos deja el pasado triunfo con Nueva Zelanda, no es más que eso, partidos que en lo deportivo dejan muy poco, que el rival es muy débil y que vienen solo a cumplir con el compromiso sea cual sea el resultado; habría que ver qué dicen ellos, ya que también tienen la intención de prepararse para su eliminatoria rumbo al mundial de 2026. “Que la selección de México jugó muy bien y que este y el otro jugador lo hicieron también muy bien y que ya retomaron su nivel”, son el común denominador de los comentarios de esos jilguerillos que alaban descomunalmente cuando se gana y que sepultan cuando se pierde, como dice el dicho “Ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”. Hay que darle tiempo a Javier Aguirre y esperar que verdaderamente los jugadores ya tomen su papel con el profesionalismo que debe de tener un seleccionado nacional.

ESPEREMOS que el partido de ayer por la noche en contra de Canadá ya haya demostrado la mano del “Vasco” y que la disciplina que lo distingue haya sido bien recibida por el plantel.

BUENA FUNCIÓN DE BOX en que Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Edgar “el elegido” Berlanga, este pugilista nacido en Brooklyn Nueva York cuna de grandes campeones norteamericanos y en donde el de padres portorriqueños ha desarrollado toda su carrera boxística nos da la lectura que tiene una gran preparación y fundamentos suficientes para dar una buena pelea, ya que está ante la oportunidad de a sus 27 años entrar a la élite del boxeo mundial si es que logra vencer al “Canelo”. Sus números de 22 peleas ganadas, 17 por KO, ninguna perdida, es un peleador invicto que aspira seriamente a ser campeón. Pero que dice el “Canelo”; Álvarez ha señalado que le dará una paliza a Berlanga ya que éste se ha pasado de bocón y les dejará en claro a todos que sigue siendo el mejor boxeador del mundo, ya es tiempo que el “Canelo” nos de una pelea que verdaderamente demuestre lo anterior, porque muchos aficionados aún tienen dudas.

SE REANUDA el tijereteado torneo de apertura de la Liga MX y el próximo viernes el ADSL tiene una difícil salida a la sultana del norte para enfrentar a los Tigres. Suerte para los de casa. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com