a todo pulso

LOS CAMBIOS en la Comisión de Árbitros era inminente. La llegada de Juan Manuel Herrero Álvarez como máximo jerarca habla de el vuelco que pretende dar la Federación Mexicana de Futbol en esa complicada comisión. El actuario Herrero Álvarez es un personaje inmerso en el futbol mexicano desde que fue jugador del América, Atlético Potosino y Veracruz; es sin duda un destacado profesionista que ha tenido éxito en la función pública en donde desempeñó puestos relevantes, también fue el primer presidente de la Comisión de Apelaciones de la propia FMF, estuvo como Presidente Deportivo en las “Chivas” de Guadalajara con Jorge Vergara, es reconocido por su profesionalismo y capacidad en todos los puestos que ha desempeñado y además es un ferviente amante del futbol, no es un nuevo presidente cualquiera, Juan Manuel está preparado académicamente muy bien, sus blasones como especialista en crear estrategias y realizar planes de desarrollo lo han destacado en toda su trayectoria profesional, por lo tanto, y si lo dejan trabajar con autonomía e independencia como debe de ser, seguramente entregará buenas cuentas, pero hay que ver que verdaderamente pueda tomar decisiones junto con sus colaboradores de la H. Comisión de Árbitros que tan desgastada y maltrecha está. Estoy seguro, ya que conozco a Juan Manuel Herrero, que de ninguna manera será marioneta como lo fue el anterior presidente de los árbitros, que se dedicó más a proteger a sus amigos y desterrar a sus ex compañeros con los que no compaginó durante su carrera, fueron muchos pleitos y decisiones viscerales que se tomaron, que ahora es uno de los principales temas a corregir y Herrero no es de conflictos, por el contrario, sabe gestionar el rendimiento de sus equipos de trabajo. Ojalá y esta oportunidad de rescatar la credibilidad del arbitraje se dé lo más pronto posible y esta sea la buena, no vaya a pasar lo que con Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez que les renunció por no contar con el apoyo y autonomía que le ofrecieron.

LA JORNADA UNO trajo consigo resultados hasta cierto punto normales, sobresaliendo el triunfo del América que enfrentó al Querétaro con los jugadores de su categoría Sub-23 que solamente fue reforzada por tres jugadores del primer equipo, vamos a ver cómo le va ante Tijuana en donde jugarán nuevamente con los Sub-23. Toluca de la mano de Antonio Mohamed jugó al estilo del “Turco” y sacó un valioso y abultado triunfo del estadio caliente teniendo una destacada actuación Alexis Vega que al parecer se ha reencontrado con ese buen futbol que siempre tuvo, pero que en su paso por “Chiva” no utilizó, los “Choriceros” son un firme candidato a aspirar al campeonato ya que su director técnico tiene mucha experiencia en liguillas. Atlético de San Luis mostró otra cara a la del torneo anterior y perdió su invicto en el Alfonso Lastras, no hay que dejar de reconocer que “Tigres” siempre es un rival de respeto y tiene un plantel muy completo y competitivo, ADSL al quedarse con un jugador menos todo el segundo tiempo no pudo mantener el equilibrio y fue ahí en donde se gestó su derrota.

FALLECIÓ ANTONIO CARRIZALEZ NAVA con tristeza nos habíamos enterado de que el buen Toño estaba muy delicado de salud, el pasado sábado fue hospitalizado y lamentablemente no superó su enfermedad, ayer martes al medio día entrego su alma al todopoderoso; el gran “Carrizo” como se le conoció fue ídolo del futbol potosino allá por los años setentas ya que destacó en el equipo de los “Auriazules” de San Luis que luego se convirtieron en “Santos” ¿Quién del futbol potosino no conoció a Toño? Esa gran sonrisa que brillaba en su cara morena y ese buen humor que siempre lo distinguió difícilmente se olvidará de los viejos aficionados del San Luis, me faltaría espacio para platicar y alabar a mi gran amigo al que deseo que vuele tan alto como lo hizo en el futbol y en la formación de jóvenes, descansa en paz Toñito querido, vayan nuestras condolencias a toda su familia. Que tengan un excelente día.

