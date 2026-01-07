a todo pulso

ESTE FIN DE SEMANA arranca el torneo de Clausura 2026 y con él una nueva oportunidad para el equipo de casa de reivindicarse con sus seguidores. A la mayor parte de la afición no le agradó la continuidad del director técnico, también esperaban cambios radicales en la plantilla del equipo, pero la institución fiel a su proyecto de trabajo nuevamente ha dado la confianza a la mayor parte de sus jugadores.

LOS REFUERZOS y jugadores que serán promovidos del equipo Sub 21, pueden dar una grata sorpresa, es verdad que difícilmente un chico pueda llegar y romperla, pero cuando la institución y el técnico les dan la confianza se pueden dar jugadores que al menos sean una parte importante para entrar de cambio. Alan "Chicha" Sandoval es un volante que ha destacado en su formación de la Sub 21, al igual que Raúl Patrón y Christian Mares que ya hicieron pretemporada con el primer equipo, también suben a Marcelo Rangel y Artemio Olvera, insistimos que no serán titulares indiscutibles, pero llegan a generar nivel de competencia. El que llama más la atención es sin duda David Rodríguez que regresa con buenas expectativas, otro que retorna al club es el arquero Diego Urtiaga. Ahora bien, la llegada de Benjamín Galindo que juega de defensa central y tuvo una buena temporada con el Cancún de la Liga de Expansión seguramente le dará al técnico una opción más en la línea defensiva. Quién debe de responder a está nueva oportunidad es el uruguayo Anderson Duarte que seguramente será titular, se espera que aporte lo que un extranjero debe de rendir. Leonardo Flores es un delantero que viene de Tigres Sub 21 en donde destacó. Se habla de dos posibles refuerzos más, uno que vendría de Mazatlán y otro delantero que es mexicano y viene del extranjero.

RODRIGO DOURADO ha sido vendido al Club América. Bien por el jugador que pasa al equipo más grande del futbol mexicano, no será fácil para él llegar y convertirse en titular indiscutible, tendrá la competencia de Israel Reyes, Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez, Jonathan Dos Santos, Dagoberto Espinosa y otros más, pero Dourado no les pide nada, es más, creemos que si André Jardine lo pidió es porque sabe de su capacidad y lo que le puede aportar. El hueco que le deja al ADSL es muy grande y difícil de cubrir, esto le dará a Óscar Macías la gran oportunidad de consolidarse como el baluarte de la media de contención.

PUEDE HABER MÁS BAJAS, en Argentina se habla de que el Huracán está negociando la llegada de Mateo Klimowicz y lo dan casi como un hecho. También hay otro jugador extranjero que está buscando acomodo en Sudamérica, esperemos que se logren estos movimientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

CRUZ AZUL rompe el mercado de pases, la llegada de Agustín Palavecino por fin se dio, Necaxa lo cede y la Máquina le da a cambio a "Lolo" Faravelli y una buena cantidad de billetes verdes, ahora los cementeros logran volver a juntar a Paradela y Palavecino que hicieron una gran dupla en los Rayos. Otra gran contratación es la de Miguel Ángel "Colibrí" Borja un delantero de muy buena calidad, ya con 32 años y una larga trayectoria en Italia, Brasil, Argentina y Colombia en donde destacó con el Junior de Barranquilla. Llama la atención la salida de Ignacio Riveros un jugador que fue super rentable y todo terreno, se va a Xolos y con esto Cruz Azul resuelve en algo el cupo de extranjeros.

LA JORNADA UNO abre con el partido entre Mazatlán vs Juárez, la afición de "Los Cañoneros" esta dolida con la venta de su equipo, haber como responden en la tribuna. En el Jalisco Atlas recibe al Puebla, un partido más atractivo será el de Xolos vs América ¿debutará Dourado? Chivas vs Pachuca parece bueno, León vs Cruz Azul también se antoja atractivo, Monterrey vs el campeón Toluca, ¿le abollarán la corona? Santos vs Necaxa veremos que ofrecen al igual que Pumas vs Querétaro y Atlético de San Luis le hará los honores al siempre difícil Tigres, debe de ser una buena entrada en el Alfonso Lastras, Domingo a las 7:00 de la noche. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com