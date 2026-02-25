a todo pulso

SE LLEGÓ EL DÍA del homenaje al gran Don Jacobo Payán Latuff. Este sábado a las 11:30 de la mañana en la explanada del lado sur del estadio "Libertad Financiera" precisamente en la esquina de las calles Malaquita y Boulevard Río Españita. Están invitadas muchas personalidades del medio futbolístico no solo de San Luis Potosí, si no que de varias partes de la república y del extranjero, será una fiesta como le gustaba a Don Jacobo. Cabe aclarar que este homenaje ha sido organizado por sus amigos y por la familia del futbol potosino, han participado una muy grande cantidad de amistades de Don Jacobo y de la Familia Payán Espinosa, en donde a través de aportaciones se pagó el costo del monumento que realizó el artista potosino Mario Luis Cuevas Torres de gran trayectoria en la fabricación de esculturas.

RECORDEMOS que Don Jacobo ha sido sin duda el promotor y directivo más emblemático que ha tenido el futbol de esta ciudad, estuvo en los cinco ascensos que ha habido históricamente de los equipos que han estado en la máxima división del futbol mexicano, fue pieza fundamental en aquella hazaña de lograr el ascenso de tercera a segunda y de segunda a primera división de manera consecutiva, cosa que es un récord en el futbol de nuestro país. Pero su legado más grande no solo fue participando en la formación y desarrollo de los clubes, sus aportaciones económicas siempre fueron oxígeno puro en los momentos álgidos de los diferentes equipos, ese legado fue darle a San Luis Potosí un estadio digno de cualquier club de nuestro México, su construcción la realizo solo él y su familia, no tuvo apoyos de ningún ente gubernamental, ni socios, ni aportaciones de ningún otro empresario, él tenía su sueño, el creía en sus metas y siempre lo dijo: "Voy a construir un estadio de primer nivel para San Luis Potosí y su noble afición, y lo logró", su tenacidad e ímpetu fueron haciéndose realidad y todos aquellos que en un momento dudaron de su estadio se fueron convenciendo de ésta realidad.

SIEMPRE pensó en la afición; construyó primero la cancha alterna sobre el Blvd. Río Españita y seguramente el éxito que se tuvo lo empujó a desarrollar el estadio, siempre vio hacia adelante, no dudo en su sueño y lo persiguió hasta hacerlo realidad. Se impuso a las críticas que no eran más que envidias y no les hizo caso, se propuso no escuchar burlas ni comentarios negativos, en fin, nunca claudicó y su empeño lo coronó muy a su manera.

LE GUSTABA hacer fiesta para los aficionados, disfrutaba ver que se entregaban al equipo. Como no recordar aquellos sábados por la tarde en donde jugaba su equipo "El Equipo del Pueblo" al que todos íbamos a ver y abarrotábamos las graditas de la cancha alterna; "Jacobo, la raza tiene sed" le gritaban y de inmediato instruía Juan Montoya y a Juan Simón que eran los que vendían la cerveza para que repartieran de manera gratuita una cantidad considerable de la bebida de cebada y que decir, tortas de a peso que al final regalaba, siempre decía "hay que hacer una verbena con juegos infantiles, con música, con refrescos y comida para que antes del juego la gente se divierta", pero sobre todo su frase de siempre "vamos a armar un trabuco" para darle satisfacción a la afición y con su estilo muy peculiar y muy propio se logró meter en la memoria de la afición que lo recuerda con tantas y tantas anécdotas, con su buen humor y sus enojos cuando se perdía.

LA AFICIÓN participó muy activamente en la recolección de llaves y objetos de bronce y cobre que se utilizaron en la fundición del monumento, esa afición que el próximo sábado se dará cita en el estadio para ver la develación de su escultural monumento, que lo inmortalizará, porque Don Jacobo será recordado por siempre y cuando las nuevas generaciones pasen por esa área del estadio podrán leer en la placa que se colocará en la base, quién fue Don Jacobo Payán Latuff.

SU GENTE estará presente, desde los aseadores de calzado que frecuentaba, sus vendedores de dulces y semillas, los que venden tortas, los que siempre fueron favorecidos con poder trabajar en el estadio, ya que no solo creo el estadio, también creo una fuente de empleo para muchas personas.

TAMBIÉN participarán gran cantidad de ex jugadores, directores técnicos y directivos de diferentes épocas, se ha confirmado la presencia del último gran ídolo del futbol potosino Marcelo De Faria, que viaja desde su natal Curitiba Brasil, del profesor Raúl Arias que es muy querido en nuestra ciudad, vendrá "El Grande" Martínez que defendió la portería del club San Luis por muchas temporadas, Mundo Ríos, Tressor Moreno que también es muy recordado, se invitó a Omar Dominguez, a Paco Noyola, a Alfredo González Tahuilan, al gran Pilar Reyes de grandes recuerdos; Julio "Fanta" Valdez también convocó a los ex Santos del San Luis como son Pepe Camacho, Marco Antoni Martínez, Ricky´s Mendoza, Vicente Orozco Malcara, Domingo "La Araña" Ramírez y seguramente se me pasan algunos otros que también han sido parte importante del futbol local.

AUTORIDADES estarán presentes, el Gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y gran parte de su gabinete, los presidentes municipales de la capital Enrique Galindo Ceballos, de Soledad Juan Manuel Navarro, también estará el comisionado de la FMF Mikel Arreola y muchos invitados más.

LA PRENSA no solo deportiva, la de locales y política también fueron grandes amigos de Don Jacobo y se sumaron a promover este gran evento y harán acto de presencia, directores de periódicos, de radiodifusoras, canales de televisión y medios electrónicos.

EL MUNICIPIO de la capital y el cabildo municipal han tenido ha bien cambiar el nombre del Blvd. Río Españita por el nombre de Jacobo Payán y el sábado habrá un acto en el que se lleve a cabo este gran detalle del presidente municipal de la capital Maestro Enrique Galindo y sus síndicos.

ESTÁN INVITADOS todos aquellos aficionados que deseen asistir, habrá un área especial para ellos y como a Don Jacobo le gustaba, habrá una fiesta al final del evento de la develación, sin duda será una tarde inolvidable en la que se inmortalizará a este gran señor que fue Don Jacobo Payán Latuff. Que tengan un excelente día.

