"A veces desearía no haber ganado el US Open", confiesa Emma Raducanu

LONDRES (EFE).- Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, aseguró que "a veces" desearía no haber ganado ese Grand Slam, por toda la presión y sufrimiento que le ha acarreado desde entonces.



La británica actualmente está fuera de las pistas, desde abril, por diversas operaciones en un tobillo y en una muñeca. Desde que ganara el US Open, llegando desde la fase previa y sin perder un set en todo el torneo, no ha vuelto a disputar una final a nivel WTA y su ránking se ha desplomado fuera de las 100 mejores del mundo.

"En aquel momento en la pista, cuando estaba celebrando el US Open, me sentía como que podía cambiar cualquier dolor en el mundo por este momento", contó la tenista al diario The Times.

"Todo lo que me encontrara por el camino lo sortearía para poder vivir esto, porque es el mejor sentimiento del mundo. Me prometí eso aquel día. Desde entonces, he tenido muchas recaídas, una tras otra. Soy resiliente y mi tolerancia es alta, pero no es sencillo. A veces, pienso para mí misma: "Ojalá nunca hubiera ganado el US Open, desearía que no hubiera pasado", añadió Raducanu.

"Es entonces cuando pienso: ´"recuerda aquel momento, aquella promesa, porque fue completamente puro".

La británica no disputará la gira de hierba, incluido Wimbledon, para recuperarse de las operaciones, y no tiene un plazo concreto para reaparecer.