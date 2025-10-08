Aaron Judge se convierte en héroe de los Yankees con remontada ante Azulejos

NUEVA YORK (AP) — Cuando los Yankees de Nueva York necesitaban a alguien que los salvara el martes por la noche, Aaron Judge prácticamente se puso una capa de superhéroe.

Capitán clutch, de hecho.

En un esfuerzo monumental, Judge conectó un jonrón que empató el juego y remolcó cuatro carreras para que los Yankees remontaran para vencer 9-6 a los Azulejos de Toronto y evitaron quedar eliminados en el juego 3 de su Serie Divisional de la Liga Americana.

"Estoy feliz por él. Redondeó un juego increíble, fíjense en lo que hizo también a la defensa", indicó el mánager Aaron Boone. "Fue una actuación de ´MVP´".

Judge se fue de 4-3 con un boleto intencional y anotó tres veces, también haciendo jugadas cruciales con su guante y piernas mientras los fanáticos en el Yankee Stadium coreaban "¡MVP! ¡MVP!"

Con una desventaja de cinco carreras al principio, Nueva York anotó ocho sin respuesta para evitar una barrida de tres juegos y extender la serie de playoffs al mejor de cinco a un juego cuatro el miércoles por la noche en el Bronx.

"Espero que tenga una mala noche de sueño y coma algo malo esta noche o algo así", dijo el manager de los Azulejos, John Schneider.

Después de luchar en el plato en postemporadas anteriores, Judge lleva siete de 11 en esta serie (.636) con cinco carreras impulsadas y tres boletos.

Esto lo deja de 22-11 (.500) con seis carreras impulsadas, cinco anotadas y un OPS de 1.304 en seis juegos de playoffs este año, mientras el dos veces MVP de la Liga Americana y siete veces All-Star persigue su primer anillo de Serie Mundial a los 33 años.

Queda un largo camino por recorrer este octubre. Pero si no fuera por Judge y las seis 2/tres entradas sin permitir carreras del bullpen de Nueva York el martes por la noche, la temporada ya habría terminado.

"Esta noche fue especial, pero aún queda trabajo por hacer", expresó. "Esperamos tener más momentos geniales como este el resto de la postemporada".

Jazz Chisholm Jr. lanzó un jonrón solitario que puso a su equipo por delante en la quinta, y Nueva York mejoró a 3-0 en juegos de eliminación durante estos playoffs con la mayor remontada de la franquicia en esas situaciones.

La única vez que los Yankees superaron un déficit mayor en la postemporada fue cuando remontaron un 6-0 en el juego 4 de la Serie Mundial de 1996 en Atlanta.

Toronto, que cometió un par de errores costosos que llevaron a un par de carreras sucias, no había perdido en toda la temporada cuando lideraba por al menos cuatro.

Con los Yankees perdiendo 6-1, iniciaron la remontada con dobles consecutivos en la tercera de Trent Grisham y Judge. Más tarde, en la misma entrada, Judge se mantuvo en una persecución entre tercera base y el plato el tiempo suficiente para permitir que Cody Bellinger llegara a tercera. Eso se volvió importante cuando Bellinger anotó con un elevado de sacrificio de Giancarlo Stanton.

Nueva York todavía estaba abajo 6-3 en la cuarta con dos corredores a bordo cuando el derecho Louis Varland ingresó para enfrentar a Judge, quien buscó a Stanton en el dugout para un informe de exploración.

Varland ponchó a Stanton en un momento clave durante el juego 1.

"Big G lo vio en Toronto. Le pregunté, no había visto a Louis desde que estaba con los Mellizos y era abridor. Quería una actualización. He visto todos los videos, todas las apariciones, pero es diferente cuando te paras en la caja y lo ves en vivo. Así que estaba hablando con él sobre cómo eran ciertos lanzamientos, cómo se sentían", dijo Judge.

Judge conectó un lanzamiento rápido de 0-2 cronometrado a 100 mph en la esquina interior y de alguna manera lo mantuvo justo, disparando la bola que chocó alto contra el poste de foul del jardín izquierdo para remolcar tres carreras su 17mo jonrón de postemporada.

"Supongo que un par de fantasmas por ahí ayudaron a mantenerlo justo", comentó.

Schneider lo calificó como "un swing ridículo".

"Hizo que un lanzamiento realmente bueno pareciera realmente malo", dijo Varland.

Judge lanzó su bate a un lado y gesticuló hacia sus compañeros en el banco mientras la multitud de 47.399 personas estallaba en un frenesí.

"Es un swing increíble", dijo Boone. "Eso es un toque de Edgar Martínez justo ahí, tomando ese lanzamiento alto y ajustado y manteniéndolo justo por la línea. Manny Ramírez solía hacer eso muy bien también. Pero simplemente un gran swing en un lanzamiento bastante desagradable, obviamente".

A 99,7 mph, fue el lanzamiento más rápido en el que Judge ha conectado un jonrón.

"Antes se me abucheaba por hacer swings fuera de la zona, pero ahora me están elogiando", dijo Judge, quien también conectó profundo contra Varland en el debut del lanzador en las Grandes Ligas con Minnesota en septiembre de 2022. "No le doy importancias a los número o dónde estaba localizada tal cosa. Procuro hacer un buen swing a un buen pitcheo, y ese me pareció bueno".

El jardinero derecho luego hizo una atrapada en zambullida con un corredor en segunda en la quinta, atrayendo más cánticos de "MVP".

Y en la sexta, Judge anotó con un elevado de sacrificio de Ben Rice después de recibir un boleto intencional con un out y nadie en base.

Llámalo un signo de respeto. O quizás, miedo.

"Ha tenido una buena postemporada. Ha tenido una carrera bastante buena", dijo Schneider. "Hay momentos en los que simplemente no quieres que haga swing".